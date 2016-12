Wta Lussemburgo: Petkovic stesa, Knapp ai quarti

Karin Knapp vola ai quarti di finale del "BGL Luxembourg Open", torneo Wta International in corso sui campi in cemento indoor di Kockelscheuer, in Lussemburgo. La tennista azzurra, numero 48 al mondo, stende nel secondo turno la tedesca Andrea Petkovic, 40esima nel ranking, con un secco 7-5, 7-5. L'altoatesina, che nell'unico confronto con la Petkovic era uscita sconfitta (in un torneo ITF, ndr), affronterà ora la vincente di Lisicki-Smitkova.