Tennis, Vienna: Fognini vola ai quarti in due set

Fabio Fognini in grande spolvero a Vienna. L'azzurro ha superato agevolmente Lukasz Kubot con il punteggio di 7-5, 6-2 ed è approdato così ai quarti di finale del torneo austriaco. Dopo un avvio così così, grande rimonta per il tennista italiano nel primo set sul polacco. Passeggiata nel secondo set che è volato in pochi istanti sul 4-0. Fognini sfierà Haase che ha battuto Pospisil in tre set.