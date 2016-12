Tennis, Seppi vince il derby con Lorenzi a Mosca

E' Andreas Seppi ad aggiudicarsi il secondo derby italiano nel torneo ATP di Mosca (oltre 700.000 dollari di montepremi). L'altoatesino, al debutto da campione in carica, ha sconfitto per 6-3, 6-2 in un'ora e 10' Paolo Lorenzi, che lunedì aveva avuto la meglio su Filippo Volandri, costretto al ritiro nel terzo set. Ora Seppi nei quarti di finale se la vedrà con il francese Edouard Roger-Vasselin, contro il quale ha vinto entrambi i precedenti.