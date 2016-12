Wta Lussemburgo: Schiavone eliminata al debutto

E' durata solo 1 ora e 12 minuti l'avventura di Francesca Schiavone al torneo Wta del Lussemburgo, in corso di svolgimento sui campi di cemento indoor (montepremi di 235.000 dollari). L'azzurra è stata sconfitta in due set per 6-4, 6-3 da Bojana Jovanovski, 21enne serba testa di serie numero 8 del torneo. Questo è stato il secondo confronto tra le due tenniste: nel primo caso a trionfare fu la 33enne milanese, vincitrice del Roland Garros 2010.