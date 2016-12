Tennis: Pennetta e Mladenovic vincono in doppio a Osaka

Flavia Pennetta, a tre anni di distanza dall'ultima volta, ritrova il sorriso in doppio: la brindisina ha trionfato a Osaka assieme alla francese (classe '93) Kristina Mladenovic: 6-4, 6-3 su Stosur e Zhang. Per la Pennetta è il primo torneo vinto in carriera con la nuova compagna, il quindicesimo in totale. L'ultimo trionfo, con Gisela Dulko, risale all'Australian Open nel 2011. Per la Mladenovic è il settimo successo, sempre con compagne diverse.