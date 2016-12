Shanghai, Novak Djokovic vola in finale al Masters 1000 cinese

Novak Djokovic è in finale a Shanghai, dopo aver battuto in semifinale il francese Tsonga in due set (6-2; 7-5) in 1 ora e 35 minuti di gioco. Partita senza storia sin dall'inizio con Nole che ha imposto da subito il proprio ritmo, non concedendo spazio di manovra al francese. Il serbo, in grande forma, si giocherà il titolo del Masters 1000 cinese a pochi giorni dal trionfo di Pechino contro lo spagnolo Nadal.