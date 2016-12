Tennis: super Del Potro a Shanghai, eliminato Nadal

Strepitoso Juan Martin Del Potro. A Shanghai l'argentino in semifinale ha dominato ed eliminato Rafa Nadal: ora in finale se la vedrà con Djokovic. Il numero uno del mondo è stato sconfitto nettamente in due set: 6-2, 6-4. Del Potro, alla sua miglior prestazione dell'anno, è partito subito forte conquistando un doppio break e vincendo agevolmente il primo set. Nel secondo lo spagnolo ha provato la rimonta, ma ha subito il break fatale nel terzo game.