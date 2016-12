Tennis, Murray rinuncia al Masters

Ora è ufficiale: Andy Murray non parteciperà alle Atp Finals a novembre. Lo scozzese, operato alla schiena a settembre , non ha ancora recuperato e sarà costretto a chiudere la stagione in anticipo per continuare la convalescenza. " Sono molto dispiaciuto di non potere giocare - ha detto il tennista -. Adoro giocare davanti al mio pubblico, c'è sempre una grande atmosfera. Farò del mio meglio per qualificarmi per la prossima edizione ".

Andy non aveva preso parte al Roland Garros proprio a causa di alcuni problemi alla schiena, ma poi era tornato in campo a Wimbledon, centrando un trionfo storico per la Gran Bretagna. Non in perfetta condizione fisica, a New York si è fermato ai quarti, ma ha stretto i denti e ha comunque contribuito alla vittoria della Gran Bretagna sulla Croazia in Coppa Davis. A settembre poi l'intervento alla schiena, con tanto di foto su Twitter dal letto d'ospedale. Ora l'annunciato forfait al Masters, per cui invece sono già qualificati Rafa Nadal, Nole Djokovic e David Ferrer.