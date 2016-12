Tennis: Seppi battuto da Federer a Shanghai

Finisce la corsa di Andreas Seppi al Master 1000 di Shanghai . L'altoatesino è stato battuto al secondo turno dallo svizzero Roger Federer , testa di serie n.5, con il punteggio di 6-4, 6-3. Il match, durato 1h13', ha vissuto un primo set molto equilibrato, in cui l'azzurro ha preso un break di vantaggio nel quinto game ma l'ha subito ceduto. Nel secondo parziale Federer ha tirato fuori i suoi colpi migliori, guadagnandosi gli ottavi con Monfils .

Per Roger è la decima vittoria (su dieci) negli scontri diretti con l'italiano, che al primo turno aveva fatto ben sperare battendo Hewitt. La corsa di Andreas invece termina qui. Federer, che nel primo set non è sembrato ancora al massimo della condizione compie un passo importante verso la fase finale del torneo, che in quarti potrebbe riservargli l'accoppiamento con Djokovic. Il cemento indoor è la superficie su cui lo svizzero - se confortato da uno stato fisico all'altezza - potrebbe creare qualche problema all'ex n.1 al mondo.