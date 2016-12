Wta Osaka: Pennetta subito eliminata

E' già finita la corsa di Flavia Pennetta nell'HP Japan Women's Open Tennis 2013, torneo Wta International da 235.000 dollari di montepremi sui campi in cemento di Osaka, in Giappone. La tennista brindisina, testa di serie numero 4 e unica italiana nel tabellone principale, ha ceduto alla lucky loser statunitense Vania King in tre set: 3-6 7-5 6-0 dopo due ore e 15 minuti di gioco. L'azzurra, numero 31 del ranking Wta, aveva vinto i due precedenti.