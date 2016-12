Wta Championships: Maria Sharapova dà forfait

Maria Sharapova alza bandiera bianca. La tennista russa ha infatti annunciato che non prenderà parte ai Wta Champioships, in programma dal 23 al 27 ottobre a Istanbul, a causa del perdurare dell'infortunio alla spalla destra. "Mi dispiace non poter giocare quest'anno - scrive sul sito della Wta la numero tre del tennis mondiale - . I tifosi in Turchia ogni anno ci accolgono con passione, mi mancherà il loro entusiasmo".