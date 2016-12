Atp Pechino: Fognini vola ai quarti

Vittoria netta per Fabio Fognini che centra l'accesso ai quarti di finale del "China Open", torneo Atp 500 che si sta svolgendo sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Il tennista ligure, che in questa stagione ha vinto a Stoccarda e Amburgo sulla terra rossa, ha travolto l'ex numero uno del mondo Lleyton Hewitt: solo due i game concessi all'australiano sconfitto 6-0, 6-2 in appena 59 minuti.