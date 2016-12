Wta Pechino: Pennetta subito eliminata. La Errani agli ottavi

Flavia Pennetta si arrende ad Ana Ivanovic e non riesce a raggiungere il secondo turno del torneo Wta di Pechino. La brindisina è stata sconfitta 7-6 (9), 6-1 dalla serba, numero 14 del mondo, e non è riuscita ad invertire la tendenza negativa che l'ha sempre vista perdere in carriera contro la Ivanovic. Vola invece agli ottavi Sara Errani che ha battuto la giapponese Doi 6-3 6-2. Ora incontrerà la vincente della sfida tra l'americana Varvara Lepchenko e la ceca Petra Kvitova.