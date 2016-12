Serena Williams: "Sarebbe bello fare un figlio"

La Williams ha parlato poi del rapporto con Patrick Mouratoglou, suo allenatore e ora anche suo fidanzato, decisivo per migliorare il suo tennis: "All’inizio facevo fatica, tutti i miei match finivano al terzo set. Mouratoglou mi ha detto: 'Fai uscire la Serena arrabbiata. Ti voglio vedere rilassata, ma anche arrabbiata'. Una piccola parte di me ha bisogno di quella rabbia".



E anche del rapporto col suo corpo, decisivo per la sua autostima: "Ho accettato il fatto che uno dei miei punti deboli è il peso, soprattutto dopo essere cresciuta con Venus, che è così alta e magra e sembra una modella. Volevo essere come lei, volevo essere magra, ma non ero io. E così, ho dovuto imparare ad andare in giro con delle tette enormi. Sono grossa, e mi piace così. Credo sia importante per le ragazze formose essere sicure di sé". Chiusura con una battuta sul futuro e su un possibile ritiro: "Ci ho pensato e mi sono detta: 'Non ho la minima idea di cosa farò quando smetterò di giocare a tennis'. E mi è venuto un attacco di panico".