Tennis: Nadal accusato di doping da Koellerer

Parole pesantissime, sospetti su sospetti: "Ci sono delle voci che parlano di infortuni finti per scontare dei silent ban (letteralmente squalifiche silenziose, ndr). Immaginate cosa significherebbe per il tennis la notizia di un suo controllo antidoping positivo". Non è la prima accusa rivolta a Nadal, ma - per il soggetto che la formula - è sicuramente una delle più curiose. Koellerer, infatti, è considerato il dannato del tennis. In campo si è contraddistinto per la scazzottata con il compianto Federico Luzzi al torneo di Genova, per le polemiche con Volandri a Trani, per gli insulti ("Scimmia, torna nella giungla") rivolti al brasiliano Juan Silva, per il quasi strangolamento subito da Koubek a Kitzbuehel. E una lunga serie di comportamente scorretti che portarono alcuni colleghi a sottoscrivere una petizione per allontanarlo dal circuito.

Ci ha pensato la Tennis Integrity Unit, che nel 2011 lo ha radiato a vita per aver tentato di corrompere avversari e influenzare l'esito dei match. Dopo un po' di tempo lontano dal palcoscenico, Koellerer (max n.55 Atp) è tornato con la 'sparata' su Nadal e una cattiveria persino sul buon Ferrer: "Lui è, o comunque era, un fumatore pesante - ha rivelato all'austriaco 'Sportwoche' -. Quando una volta ho giocato contro di lui, ha fumato dieci minuti prima della partita". Accuse rilevanti, certo, ma un po' meno rispetto a quelle rivolte al n.2 al mondo.