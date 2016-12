Tennis: per Andy Murray intervento riuscito

Abbozza un sorriso e alza i pollici, segno che l'intervento chirurgico alla schiena è andato bene: Andy Murray si è mostrato ai propri tifosi attraverso una foto pubblicata su Twitter dal lettino d'ospedale. Lo scozzese, n.3 al mondo, spera così di aver definitivamente risolto il problema che lo affligge da oltre un anno e che lo ha costretto al ritiro a Roma e al forfait a Parigi. Murray, come annunciato nei giorni scorsi dal suo staff, dovrà saltare il Masters di fine anno a Londra e spera di essere al top per la prossima stagione. "La prima cosa che ho pensato al risveglio è stata: 'ho vinto?'" spiega Andy, che poi rivolge un pensiero ai suoi fan: "Grazie a tutti per il supporto, significa molto per me".