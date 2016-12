Tennis, Errani eliminata a Tokyo

Dopo la Vinci e la Schiavone, fine della corsa anche per Sara Errani nel Wta di Tokyo. L'azzurra esce di scena al secondo turno, battuta in due set (6-4, 6-4) dalla Kuznetsova, n.27 al mondo, in 1 ora e 30 minuti di partita. Sarita ha pagato in entrambi i set un avvio a rilento che ha permesso alla sua avversaria di portarsi sempre sul 3-0 strappando un break. E' però sul 4-5 del secondo che la Errani, con due palle del 5-5, butta via la partita.