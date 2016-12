Wta Tokyo: Pennetta avanti, Schiavone e Vinci ko

Una su tre. E' questo il bilancio giornaliero delle tenniste azzurre al "Toray Pan Pacific Open" , torneo Wta Premier 5 in corso sui campi in cemento di Tokyo . Avanza infatti solo Flavia Pennetta , vincitrice nel primo turno 6-3, 6-3 contro la slovacca Hantuchova. Escono subito di scena Francesca Schiavone , sconfitta all'esordio 2-6, 6-4, 6-2 dalla canadese Wozniak, e Roberta Vinci , battuta 7-5, 6-4 nel secondo turno dalla ceca Safarova.

La Schiavone non riesce dunque a replicare il buon risultato di Seul, dove solo due giorni fa è stata sconfitta in semifinale dalla russa Pavlyuchenkova. Continua in compenso il buon momento della Pennetta, reduce dalla semifinale raggiunta poche settimane fa agli Us Open: adesso affronterà la danese Wozniacki, numero 4 del seeding.