Tennis, Pavlyuchenkova al tappeto: Radwanska regina di Seul

Agnieszka Radwanska cala il tris. A Seul la polacca ha infatti battuto in finale la russa Anastasia Pavlyuchenkova, conquistando il suo terzo torneo dell'anno dopo Auckland e Sydney. Match non facile per la numero 4 del ranking, che ha vinto la partita contro la numero 32 del mondo soltanto al terzo set dopo aver perso il primo parziale al tie-break (6-7, 6-3, 6-4). Per la 24enne di Cracovia si tratta del 13° titolo in carriera.