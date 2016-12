Tennis, Seppi e Fognini escono di scena

L'Italia del tennis rimedia due sconfitte sul campo in una giornata storta per il tricolore. In Francia, nell'Atp Metz, l'altoatesino Andreas Seppi incappa in un ko inatteso contro il francese Nicolas Mahut (doppio 6-4) in un match interminabile. Poca fortuna anche per il ligure Fabio Fognini al San Pietroburgo Open (Torneo Atp 250), ritirato al secondo turno dopo aver subito il dominio del polacco Michal Przysiezny (6-3, 5-3, 30-0).