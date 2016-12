Tennis, Lorenzi subito fuori, continua Fognini

Al St. Petersburg Open, nel torneo Atp con un montepremi di 450 mila dollari, il senese Paolo Lorenzi, numero 83 mondiale, viene eliminato dal portoghese Joao Sousa (6-3, 6-4) ed esce di scena. In gara rimane solo Fabio Fognini. Il ligure, numero 17 e primatista nel ranking mondiale, ha battuto all'esordio il britannico Dominic Inglot e si appresta ad affrontare il polacco Michal Przysiezny. In Russia, Fognini resta l'ultimo italiano in gara.