Atp San Pietroburgo: debutto ok per Fognini

Comincia bene il torneo di San Pietroburgo per Fabio Fognini. Il tennista ligure, reduce dall'eliminazione ad opera di Rajeev Ram nel primo turno degli Us Open, ha sconfitto per 6-4, 6-4 al debutto il qualificato britannico Dominic Inglot in poco più di un'ora di gioco, qualificandosi dunque al secondo turno. Nel prossimo match Fognini affronterà il vincente tra il polacco Michal Przysiezny e lo spagnolo Albert Ramos. Gara concreta di Fognini, che ha tolto il servizio all'avversario una volta per set senza mai perderlo. Una sola la palla break concessa a Inglot, nell'ultimo game del match.