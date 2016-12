Wta Seul: avanti Schiavone, eliminata Burnett

Debutto vincente per Francesca Schiavone nel Kdb Korea Open, torneo Wta International che si gioca sul cemento di Seul. La 33enne milanese, numero 56 del ranking mondiale, ha fatto fuori la tedesca Andrea Petkovic in tre set 6-1, 2-6, 6-4. Al secondo turno la Schiavone se la vedrà con Virginie Razzano, francese numero 93 Wta: nei 4 precedenti ha sempre vinto la milanese. Subito eliminata invece l'altra azzurra in campo Nastassja Burnett.