Doping nel tennis: Cilic squalificato per nove mesi

Marin Cilic è stato sospeso per nove mesi dalla federazione internazionale di tennis per essere risultato positivo ad uno stimolante, il niketamide, in seguito ad un controllo antidoping effettuato nell'aprile scorso. Il croato potrà tornare a giocare dal prossimo primo febbraio, in quanto la sanzione è retroattiva e calcolata dal primo maggio, quando il tennista consegnò le provette per le prime analisi.