Tennis, i bookie credono ancora in Roger Federer

Nonostante la pessima annata, le prestazioni deludenti e la conseguente picchiata nel ranking Atp, i bookmaker credono ancora in un colpo di reni di Roger Federer. Nel dettaglio, i bookie scommettono soprattutto sulla possibilità che il campione svizzero possa ancora conquistare la finale di uno Slam in carriera, ipotesi bancata a 2,50, mentre per la vittoria si sale a 5,00. Qualcuno però intanto quota anche l'addio di Re Roger.