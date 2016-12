Nadal vince gli US Open: Djokovic ko in finale

Una finale quasi senza storia quella che ha consentito a Rafa Nadal di vincere gli US Open , quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam di tennis. Sul cemento di New York lo spagnolo ha battuto Novak Djokovic in quattro set: 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 dopo oltre 3 ore di gioco. Per Nadal, numero due del mondo, si tratta del secondo torneo dello Slam conquistato nel 2013 dopo il Roland Garros e del 60° titolo in carriera, il 13° major.

Nonostante il risultato finale, il match ha regalato spettacolo nel secondo (caratterizzato da uno scambio record di 54 punti e 75 secondi) e soprattutto terzo set, quando Djokovic si era portato avanti di un break. Immediato, però, è arrivato il contro break di Nadal, che si è portato sul 4-4 e da 0-40 è riuscito ad andare di nuovo avanti e strappare il servizio nel game successivo. E' qui che si è decisa la partita, visto che nel quarto set non c'è più stata storia, con il mancino iberico che ha preso il largo, dominando l'avversario. "Questo titolo ha un significato enorme per me, è un momento speciale. Vincere oggi tutti e quattro i tornei del Grande Slam in un anno penso che sia impossibile per chiunque. Questa è la mia sensazione. Vedremo: oggi i migliori giocatori sono sempre lì in tutti i grandi tornei. In questo modo per vincere una prova del Grande Slam devi battere sempre giocatori del calibro di Roger Federer, David Ferrer, Andy Murray e Novak Djokovic", ha detto il maiorchino. "Colpa mia, ho fatto errori diretti nei momenti cruciali del match e Rafa ha preso a giocare bene, merita sicuramente questo trofeo", ha ammesso Djokovic. Nole resta numero uno, ma ancora per poco visto che tra lui e Rafa ci sono solo 120 punti. Nadal ha vinto gli ultimi quattro tornei a cui a partecipato (Indian Wells, Montreal, Cincinnati e New York) e grazie alla vittoria di questi US Open si porta a casa 3,6 milioni di dollari: 2,6 per il titolo newyorkese e uno per aver conquistato le US Open Series.