Us Open: Djokovic in semifinale

C'è anche Novak Djokovic tra i quattro superstiti dello Us Open. Il numero uno del tennis mondiale non ha fallito l'appuntamento con la semifinale e si è sbarazzato in quattro set (6-3, 6-2, 3-6, 6-0) del russo Mikhail Youzhny nei quarti. Nole se la vedrà adesso con lo svizzero Stanislaw Wawrninka, numero 10 del mondo, che ha superato a sorpresa lo scozzese Andy Murray, campione uscente a New York. Dodici a due a favore del serbo i precedenti.