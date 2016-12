Tennis, Us Open: Errani-Vinci eliminate nel doppio dalle sorelle Williams

Finisce la corsa di Sara Errani e Roberta Vinci a New York. La coppia numero 1 del tabellone è stata eliminata nei quarti del torneo di doppio dalle sorelle Serena e Venus Williams, che si sono imposte sul Louis Armstrong per 6-3, 6-1 in 1h05'. Le americane, che inseguono il 14° slam della carriera, si vendicano così della sconfitta subita a Melbourne, a inizio stagione, dalle due azzurre. Partita mai in discussione, opaca la prova della Vinci.