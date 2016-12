Tennis, Us Open: la prima semifinale maschile è Nadal-Gasquet, fuori Murray

Tutto facile per Rafa Nadal agli Us Open. Nei quarti di finale lo spagnolo numero 2 del mondo ha stravinto il derby contro Tommy Robredo , giustiziere di Roger Federer, per 6-0, 6-2, 6-2 in un'ora e 42'. Rafa, alla 20esima vittoria stagionale sul cemento, punta dritto al titolo a New York. In semifinale affronterà il francese Richard Gasquet, numero 9 del mondo, che a sorpresa ha battuto lo spagnolo David Ferrer, numero 4, per 6-3, 6-1, 4-6, 2-6, 6-3.

E' dunque Nadal-Gasquet la prima semifinale degli Us Open 2013, quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il maiorchino, numero 2 del mondo, si è sbarazzato del connazionale Tommy Robredo: una passeggiata per Rafa che ha infilato così la 20esima vittoria stagionale sul cemento. Ora avrà di fronte il francese, che ha conquistato la seconda semifinale in carriera in uno Slam al termine di una maratona di cinque set durata tre ore e 26 minuti e chiusa con il punteggio di 6-3, 6-1, 4-6, 2-6, 6-3. Il 27enne Gasquet proverà a fermare la marcia di Nadal che ha vinto dieci degli undici confronti andati in scena tra i due (unica vittoria del francese a Sant Juan de Luz 2003 per ritiro del maiorchino).

Il primo protagonista della seconda semifinale, invece, sarà Stanislas Wawrinka. Lo svizzero, n.9 del seeding, ha demolito Andy Murray in tre facili set: 6-4, 6-3, 6-2 in 2h15'. Per Stan è la prima semifinale della carriera in uno Slam. Decisivo il finale del primo set, quando l'elvetico opera il break decisivo nel decimo game, alla sesta occasione utile. Murray si innervosisce e distrugge la racchetta, poi pian piano esce dal campo. Nel secondo parziale, Wawrinka mette la freccia nel sesto game, sale 4-2 e respinge i tentativi dell'avversario. Il terzo set invece è senza storia. Lo scozzese chiude qui la sua campagna americana e non potrà difendere il titolo del 2012. Wawrinka in semifinale troverà Djokovic o Youzhny.