US Open: Pennetta batte Vinci e va in semifinale

Flavia Pennetta è in semifinale agli US Open. La tennista brindisina ha dominato il derby ai quarti, battendo in un'ora e 5' la tarantina Roberta Vinci (numero 10 del tabellone): 6-4,6-1. Match equilibrato nel primo set, mentre nel secondo - durato 24' - non c'è stata storia. Per la Pennetta è la prima semifinale di un major in carriera. Venerdì affronterà la bielorussa Viktoria Azarenka, che ha sconfitto la slovacca Daniela Hantuchova per 6-2 6-3.

Un urlo liberatorio si è levato dalla platea appena dopo il match point realizzato, un 'quindici' che pervale la semifinale degli Us Open, per la prima volta nella carriera, e la vittoria nel derby pugliese del Grande Slam di New York. L'ultimo game lo avevano seguito con il fiato sospeso i brindisini che hanno guardato la partita al Circolo tennis in cui la 'stella' locale ha mosso i primi passi. Sullo sfondo la gigantografia delle azzurre, accanto a Flavia proprio Roberta Vinci, tarantina, che ha ceduto in due set, battuta stavolta dalla compagna di squadra e di Nazionale che conosce da quando entrambe erano bambine. C'era, il primo maestro di Flavia, a fare la spola, agitatissimo, dal piazzale in cui era stato allestito il maxischermo alla saletta in cui invece si sono assiepati adulti e piccini perchè il sole rendeva impossibile la visione dello show all'esterno. Per scaramanzia, anche quando è calato il buio, sono rimasti tutti lì ad attendere il verdetto dei campi di Flushing Meadows. Anche al Ct Taranto, dove ha impugnato la racchetta per la prima volta 'Robertina', c'erano i supporter speranzosi di festeggiare. Niente da fare: l'esultanza e' toccata a Brindisi, almeno in questa occasione.

''Sono emozionantissimo - ha raccontato all'ANSA Bobo Ciampa, con gli occhi lucidi - per me vedere Flavia in televisione è sempre una sensazione incredibile. Ogni volta e' come la prima, non mi sono ancora abituato a vederla giocare a livelli cosi' alti''. Un esempio per i ragazzini, un mito da rincorrere, da ammirare. Al suo circolo, in cui torna spesso e si concede volentieri ai piccoli della scuola, la chiamano per nome. E' Flavia per tutti. Chiamano per nome anche Roberta che ha calcato la terra rossa di Brindisi un'infinità di volte, incrociando quasi sempre, e di solito nelle finali dei tornei juniores, la racchetta con la 'Piccola Penna'. Stasera c'era anche la zia dell'azzurra, Franca, seduta in ultima fila, per smorzare la tensione.

Primo set al cardiopalmo. ''Erano tese entrambe, hanno giocato sul filo. E' stato il nono game quello determinante - commenta Ciampa - poi il match e' stato in discesa per Flavia che ha presidiato la riga di fondo, ha fatto quello che doveva fare, le ha messo pressione''. Soddisfatto, Bobo, anche perche' la sua Flavia ha giocato proprio come lui gli avrebbe consigliato. ''E' una grande impresa'', insomma, per gli appassionati di tennis brindisini, rimasti accanto alla loro portabandiera nel mondo anche a distanza. Ora Flavia Pennetta balzera' in avanti nella classifica Wta, lei che per prima tra le italiane è entrata nella top ten. Mentre nel capoluogo messapico è già 'totoscommesse' (sottovoce proprio per scaramanzia) sulla prosecuzione dell'Italia, della Puglia e di Brindisi, nel torneo.