Us Open: Djokovic a valanga, Murray avanti

Novak Djokovic e Andy Murray raggiungono i quarti di finale dello Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione, in corso di svolgimento sui campi di cemento di Flushing Meadows, New York. Il serbo numero 1 al Mondo umilia in tre set (6-3, 6-0, 6-0) il francese Marcel Granollers in un'ora e 19 minuti. Il britannico ha sconfitto al quarto set (6-7, 6-1, 6-4, 6-4) Denis Istomin.