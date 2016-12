Derby agli Us Open, Pennetta-Vinci: amiche e rivali

Tredici anni fa Flavia era la specialista del singolo, quella forte. Roberta invece solo la doppista. Nel 2010 però è cambiato tutto. Il doppio la Vinci non l'ha abbandonato, ma giocando accanto a Sara Errani ha imparato ad essere più "cattiva", ad avere più fiducia nei suoi colpi e a vincere anche in singolare. Una scalata rapida quella della tarantina, che ora è numero 13 del mondo e che raggiungendo la semifinale potrebbe entrare nella top 10 del ranking WTA.



Percorso inverso invece per Flavia, che è esplosa prima della Vinci, ma poi ha avuto un'involuzione, si è infortunata, è crollata in classifica e ora sta vivendo un nuovo momento magico dopo l'operazione al polso destro. Agli Us Open Flavia è di casa. A Flushing Meadows per quattro volte la brindisina ha raggiunto i quarti di finale, e ora, dopo un anno difficile, non vuole lasciarsi sfuggire la chance di andare in continuare a sognare un risultato che avrebbe dell'incredibile.



"Sta dimostrando che è tornata, non ha niente da perdere e un derby è sempre un match particolare - ha spiegato la Vinci, guardinga in vista della sfida -. Del resto la Halep sta vincendo quasi tutto, batterla non è facile per nessuno". Dichiarazioni accorte anche dalla Pennetta: "Siamo arrivate in modo diverso in alto nelle classifiche, prima io e poi lei in alto, abbiamo avuto in comune tante cose, abbiamo avuto i nostri infortuni. Oggi lei serve bene, è solida atleticamente, ha quel rovescio… è completa". In palio non c'è solo la semifinale, ma molto di più. Dopo tanti anni, Flavia e Roberta agli Us Open si sfideranno per capire chi è la più forte.