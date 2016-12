Tennis, Us Open: Roger Federer eliminato agli ottavi da Tommy Robredo

Clamoroso agli Us Open di tennis: Roger Federer è fuori. Lo svizzero, nunero 7 del mondo e trionfatore a New York per cinque volte di fila tra il 2004 e il 2008, è stato pesantemente sconfitto negli ottavi dallo spagnolo Tommy Robredo, numero 22 al mondo, che si è imposto in tre set per 7-6, 6-3, 6-4. E' la prima volta dal 2003 che Federer esce così presto di scena a Flushing Meadows. "La mia è stata una prestazione frustante", ha commentato Federer.