Us Open, sarà Vinci-Pennetta ai quarti

Va a Roberta Vinci il derby tutto italiano agli Us Open che valeva l'accesso ai quarti di finale. La tarantina si è sbarazzata di Camila Giorgi in due set: 6-4, 6-2. Ai quarti di finale però la Vinci dovrà giocare un altro derby, questa volta contro Flavia Pennetta che ha battuto in due set 6-2, 7-6 la romena Halep. Con questo incrocio il tennis italiano porterà di sicuro una giocatore tra le prime quattro del torneo americano.

La Giorgi è partita meglio, ha ottenuto il break nel quarto gioco del primo set ed è salita sul 4-1. Sul più bello però l'italoargentina ha avuto un passaggio a vuoto che ha indirizzato il match. La Vinci si è aggiudicata i sei giochi successivi, incamerando il primo set e ottenendo un break in apertura di secondo. La tarantina ha piazzato un nuovo break nel quinto gioco e ha chiuso agevolmente la partita in poco più di un'ora di gioco. La Giorgi può comunque ritenersi soddisfatta del suo torneo: a New York la 21enne marchigiana, partita dalle qualificazioni e numero 136 del ranking mondiale, ha centrato il suo secondo ottavo in carriera in uno Slam dopo quello giocato a Wimbledon nel 2012.

Bene anche la ritrovata Flavia Pennetta in un match fermo a lungo per pioggia contro la Halep. Al rientro in campo, sotto 5-4 dopo il 6-2 del primo set, l'azzurra ha rimontato fino a vincere a tre il tie-break.