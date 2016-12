Tennis, Us Open: tre italiane agli ottavi di finale

Sono tre le italiane che approdano agli ottavi di finale degli Us Open scrivendo così la storia per i nostri colori. Dopo una splendida Flavia Pennetta che ha battuto la russa Kuznetsova (n.27 del tabellone) 7-5, 6-1 , sono arrivate le vittorie di Camila Giorgi che ha steso a sorpresa l'ex numero uno del mondo Caroline Wozniacki 4-6, 6-4, 6-3, e di Roberta Vinc i che si è imposta in due set (6-4, 6-3) nel derby azzurro contro Karin Knapp.

Il match della Pennetta è stato equilibrato fin sul 5-5 del primo set, quando Flavia ha operato il break decisivo e preso il sopravvento. Al prossimo turno la brindisina giocherà contro la rumena Halep (n.21) che ha liquidato 6-1, 6-0 la Kirilenko. Contro la Kuznetsova - che è anche amica e spesso compagna di doppio - la Pennetta aveva perso 5 volte su 5 in carriera, strappanddo un solo set. Con la Halep, invece, i precedenti parlano chiaro: 2-0 per la tennista pugliese, che si è imposta a Marbella nel 2010 (6-4, 7-6) e a Bastad in questa stagione (4-6, 7-5, 2-0 rit.). Nel match di sedicesimi con la russa, Flavia è stata brava a limitare gli errori gratuiti (13 contro i 35 dell'avversaria) e a vincere il 74% dei punti quando ha servito la prima.

Agli ottavi assisteremo a un altro derby italiano: di fronte Giorgi e Vinci. Ci sarà quindi sicuramente un'azzurra ai quarti. L'impresa è quella di Camila Giorgi, che nella prima sessione serale della sua carriera sull'Artur Ashe, ha schiantato l'ex n.1 al mondo Caroline Wozniacki in 2h30' di gioco. La Giorgi, reduce da un lungo infortunio alla spalla, ha perso il primo set ma è salita di tono nel secondo, mettendo in campo un'aggressività senza precedenti. Ha resistito al ritorno della Wozniacki in avvio di terzo set (salvando palle break delicatissime nel primo e nel quinto game) prima di allungare e chiudere con una botta terrificante di dritto al quinto match point. Adesso l'ostacolo Vinci, che ha imposto alla perfezione il suo gioco e battuto la connazionale Karin Knapp in due set : 6-4, 6-3. La vincente di Giorgi-Vinci incontrerà la vincente di Pennetta-Halep. Un'azzurra in semifinale è possibile.