Us Open: Hewitt fa fuori Del Potro

La vittoria dell'ex numero uno del mondo Leyton Hewitt contro Juan Martin Del Potro è la grande sorpresa del secondo turno degli Us Open, ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows. L'argentino, favorito numero 6 e vincitore del torneo nel 2009, si è arreso dopo una battaglia di cinque set in cui ha risentito probabilmente del problema al polso sinistro che l'ha tormentato dall'inizio del torneo.