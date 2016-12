Tennis, Us Open: Seppi vola al terzo turno

Andreas Seppi si è qualificato al terzo turno degli Us Open, quarto e ultimo Slam dell'anno sul cemento di Flushing Meadows a New York. Al secondo turno il 29enne altoatesino ha sconfitto in tre set l'indiano Somdev Devvarman imponendosi col punteggio di 7-6, 6-4, 7-5 al termine di un match durato due ore e 40 minuti. Ora affronterà il 26enne uzbeko Denis Istomin (numero 65 al mondo), che ha battuto in cinque dei sei precedenti.

Sulla carta il match non presentava particolari insidie per l'azzurro. Di fronte c'era un avversario, il 28enne Devvarman, proveniente dalle qualificazioni e assestato alla posizione numero 114 del ranking mondiale. Eppure il match non è stata una passeggiata per l'altoatesino. Combattutissimo il primo set, vinto solo dopo un tie-break infinito chiuso sul 10-8 dopo avere sprecato quattro set point. All'insegna dell'equilibrio anche la seconda partita, con Seppi che riesce a strappare il servizio a Devvarman sul 5-4 e a chiudere sul 6-4. Il terzo set sembra in discesa per l'azzurro, che conquista il break nel quarto game e si porta sul 4-1: poi il blackout improvviso, con due servizi consecutivi persi e quattro giochi di fila vinti da Devvarman che si porta sul 5-4. Il quarto set sembra inevitabile, ma Seppi reagisce, piazza un controbreak, si riporta sul 5-5 e fa suo il match strappando nuovamente il servizio e chiudendo sul 7-5. In carriera Seppi aveva raggiunto il terzo turno degli Us Open solo una volta prima di oggi: l'unico precedente risaliva all'edizione 2010 del torneo.