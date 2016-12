Us Open: Federer e Nadal senza problemi

Roger Federer e Rafa Nadal vincono e convincono a Flushing Meadows , nel secondo turno degli Us Open . Lo svizzero si è sbarazzato dell'argentino Carlos Berlocq con il netto punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 in un'ora e 35 minuti. Altrettanto perentoria l'affermazione dello spagnolo, che ha sconfitto 6-2, 6-1, 6-0 il brasiliano Rogerio Dutra Silva . Nel terzo turno affronteranno rispettivamente Adrian Mannarino e Ivan Dodig.

Ottima soprattutto la prova di Federer, che aveva già impressionato al debutto contro lo sloveno Grega Zemlja. "Sono molto contento di come ho giocato", le parole a caldo di Roger: nel terzo turno affronterà il giovane francese Mannarino in un match che si preannuncia ad alto tasso di spettacolo. Solida invece la prestazione di Nadal, anch'egli vittorioso in poco più di un'ora e mezza contro un avversario non certo irresistibile. Ora l’esame più consistente contro Dodig, che ha eliminato Davydenko col punteggio di 6-1, 6-4, 6-4.