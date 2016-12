Us Open: vince la pioggia. Fermati Seppi e Fognini

Esordio condizionato dalla pioggia per Fabio Fognini e Andreas Seppi allo Us Open, quarto e ultimo torneo dello Slam in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Il maltempo ha infatti costretto gli organizzatori a sospendere i match in programma: Seppi, numero 21 del seeding, è stato fermato mentre conduceva 4-2 nel primo set contro il belga Xavier Malisse, numero 113 del ranking Atp. Appena il meteo lo consentirà Fognini, favorito numero 16 del tabellone, scenderà in campo contro lo statunitense Rajeev Ram, 29enne di Denver numero 128 mondiale contro il quale non ha mai giocato in passato. Già eliminati Fabbiano, Volandri e Lorenzi, gli altri tre azzurri inseriti nel tabellone principale.