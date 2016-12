Tennis, Us Open: Errani, Pennetta, Vinci, Giorgi e Knapp al secondo turno Tra gli uomini fuori Volandri, Lorenzi e il giovane Fabbiano

27 agosto 2013

Dopo la dura sconfitta della Schiavone contro la Williams, agli Us Open giornata speciale per le azzurre. Nel tabellone Wta missione compiuta per la Vinci, che ha battuto la Babos, per la Giorgi, che ha superato la Cepelova, per la Knapp, che ha steso la Min, per la Pennetta, che ha travolto la Gibbs e per la Errani, che ha annientato la Rogowska. In campo maschile fuori invece Lorenzi, Volandri e il giovane Fabbiano.

BERDYCH-LORENZI Perde, ma vende cara la pelle Lorenzi contro Berdych. Il ceco parte forte e vince il primo set 6-1, ma nel secondo parziale deve lottare per portare a casa il punto del 2-0 (6-4). Senza storia invece il terzo set, chiuso dal numero 5 del ranking ancora 6-1.

ERRANI-ROGOWSKA Match perfetto per Sara Errani contro l'australiana Rogowska, che non riesce a vincere nemmeno un game contro l'azzurra. La quarta testa di serie del tabellone vince infatti con un pesantissimo doppio 6-0. Al secondo turno per Sarita ci sarà il derby con Flavia Pennetta.

ISNER-VOLANDRI Niente da fare per Volandri agli Us Open. L'italiano sbatte contro lo scoglio Isner ed esce al primo turno senza entrare mai in partita. L'americano vince in tre set con il punteggio di 6-0, 6-2, 6-3.

PENNETTA-GIBBS Ottima prestazione di Flavia Pennetta agli Us Open. L'azzurra ha travolto l'americana Gibbs, vincendo facilmente in due set (6-0, 6-2). Troppo alto il divario tecnico tra l'italiana, tre volte ai quarti di finale sul cemento Usa, e la statunitense, numero 170 del ranking. AL secondo turno la brindisina troverà la Errani.

KNAPP-MIN Tutto compre previsto per Karin Knapp. La numero 59 del ranking ha battuto la statunitense Grace Min (n°150) in due set con il punteggio di 6-3, 6-1. Partita senza storia, con l'azzurra sempre padrona del match.

RAONIC-FABBIANO Match impari per il giovane Fabbiano contro Raonic. L'americano piega l'azzurro in tre set dopo un'ora e 36' di gioco con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. L'azzurro, all'esordio nel tabellone finale di un torneo dello Slam, ha retto il confronto soltanto nel secondo parziale, subendo moltissimo il servizio-bomba del Canadase (28 ace).

VINCI-BABOS Partita senza problemi per Roberta Vinci contro l'ungherese Timea Babos, n°103 in classifica. La tennista azzurra si è imposta cìin due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 16'. Agli Us Opne nel 2012 la Vinci era stata sconfitta ai quarti dalla Errani.

GIORGI-CEPALOVA Match facile per Camila Giorgi, che si è sbarazzata facilmente della n°88 del ranking Jana Cepelova con un doppio 6-2, e approda al secondo turno. Per battera la slovacca l'azzurra è rimast ain campo soltanto poco più di un'ora.