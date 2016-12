TENNIS US Open, Schiavone travolta da Serena Williams L'azzurra battuta 6-0, 6-1 in un'ora di gioco al primo turno dello Slam newyorkese

27 agosto 2013

E' durato un'ora esatta lo Us Open di Francesca Schiavone. L'azzurra è stata travolta dal ciclone Serena Williams nel primo turno dello Slam sul cemento newyorkese: 6-0, 6-1 in 60' di gioco per la fuoriclasse americana, che non ha lasciato scampo alla 33enne tennista lombarda, prima e unica degli italiani impegnati nella giornata d'apertura del torneo. Ora Serena, che aveva vinto anche a Toronto (6-3, 6-2), conduce 6-2 negli scontri diretti.

Come dice chiaramente il punteggio, in pratica non c’è mai stato match, con la Williams concentrata e poco propensa a mollare anche un punto, tanto che la Schiavone che ha avuto la prima palla game dopo 51 minuti dopo che la rivale aveva infilato una serie di dieci giochi consecutivi. Difficile, però, fare di più all'Arthur Ashe Stadium contro la numero uno del mondo, che a Flushing Meadows vanta quattro titoli: il primo addirittura nel 1999, l’ultimo lo scorso anno. La Schiavone, che a New York vanta due quarti di finale (2003 e 2010), si consola con il fatto di aver partecipato al suo 53° Grande Slam in carriera: ha eguagliato Silvia Farina, che però non li ha giocati di fila come Francesca.

UOMINI: DJOKOVIC, FEDERER, NADAL E FERRER FACILI In campo maschile, esordio vincente di Rafa Nadal. Il numero 2 del mondo ha battuto l'americano Ryan Harrison 6-4, 6-2, 6-2. Avanti anche l'altro spagnolo David Ferrer (testa di serie numero 4), che ha sconfitto l'australiano Nick Kyrgios 7-5 6-3 6-2. Roger Federer, testa di serie n.7, ha superato senza problemi il primo turno battendo lo sloveno Grega Zemlja per 6-3, 6-2, 7-5. Il match era stato rinviato per la pioggia. Lo svizzero, quintuplo vincitore a New York, ora affronterà l'argentino Carlos Berlocq. Nessun problema anche per Novak Djokovic. Come da pronostico, il serbo ha battuto facilmente il lituano Ricardas Berankis in tre set (6-1, 6-2, 6-2).