Us Open: gli italiani in gara

Un po' di azzurro sui campi in cemento di Flushing Meadows . Sono undici gli italiani inseriti nei tabelloni principali degli Us Open , cinque nel maschile e sei nel femminile. Tra gli uomini, oltre a Fognini, Seppi, Lorenzi e Volandri, completa la batteria il giovane Fabbiano , alla prima partecipazione ad uno Slam. Nel femminile Camila Giorgi si aggiunge alla squadra composta da Errani, Vinci, Schiavone, Pennetta e Knapp.

Nel tabellone maschile buon sorteggio per Fognini e Seppi, rispettivamente testa di serie 16 e 21: il sanremese, che l'anno scorso a New York ha raggiunto il terzo turno - suo miglior risultato -, affronta lo statunitense Rajeev Ram, numero 128 del ranking; l'altoatesino invece sfida il veterano belga Xavier Malisse, 112esimo al mondo. Molto peggio è andata a Lorenzi e Volandri, che se la vedono col ceco Berdych - semifinalista lo scorso anno - e l'americano Isner - reduce dalla finale a Cincinnati. E' andata male anche a Fabbiano, che debutta in uno Slam contro il canadese Raonic, numero 10 del seeding.

Nel tabellone femminile sorride la Errani: quarta testa di serie, al primo turno incontra l'australiana Rogowska - numero 151 - e non la giapponese Morita - numero 56 -, bloccata da un guaio fisico. Sarita lo scorso anno a Flushing Meadows ha raggiunto le semifinali, battendo ai quarti l'amica Roberta Vinci: la tarantina quest'anno punta a migliorarsi, ed esordisce contro l'ungherese Babos. Sorteggio proibitivo per la Schiavone che trova la numero uno al mondo Serena Williams: l'americana è avanti 5-2 negli scontri diretti. Chiudono il programma delle azzurre la Knapp contro l'americana Min, la Giorgi contro la slovacca Cepelova e la Pennetta - tre volte ai quarti degli Us Open - contro la statunitense Gibbs.