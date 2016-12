Atp Winston-Salem: trionfa Melzer

Jurgen Melzer si è aggiudicato il torneo di Winston-Salem approfittando del ritiro in finale del francese Gael Monfils. L'austriaco, numero 32 del mondo, conduceva 6-3, 2-1 quando Monfils ha alzato bandiera bianca per un problema all'anca. Per Melzer si tratta del quinto successo in carriera in un torneo dell'Atp, il primo dopo la vittoria nel torneo di Memphis di un anno e mezzo fa.