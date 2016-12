Wta New Haven: super Halep, Kvitova ko

Simona Halep ha vinto il torneo Wta di New Haven superando in finale la ceca Petra Kvitova con un doppio 6-2. Per la 21enne romena, numero 23 del ranking, si tratta del primo successo in carriera in un torneo di categoria Premier. La Halep ha tremato solo in avvio di gara, quando sul 2-1 per l'avversaria ha dovuto annullare due palle break sul 15-40: poi ha infilato nove giochi consecutivi, portandosi sul 6-2, 4-0 a proprio favore.