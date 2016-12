Tennis, Wta New Haven: Kvitova-Halep in finale

Saranno la ceca Petra Kvitova, numero 9 del tennis mondiale, e la romena Simona Halep, numero 23, a contendersi il titolo nella finale del torneo di New Haven, ultimo appuntamento prima dello US Open. La Kvitova, campionessa in carica, si è qualificata battendo la connazionale Klara Zakopalova 6-0, 6-1. Nell'altra semifinale la Halep ha superato, a sorpresa, la danese Caroline Wozniacki, numero 8, con il punteggio di 6-2 7-5.