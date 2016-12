Tennis, ATP Winston Salem: Melzer-Monfils in finale

Saranno l'austriaco Jurgen Melzer, numero 32 del tennis mondiale, e il francese Gael Monfils, numero 43, ad affrontarsi nella finale del torneo ATP di Winston Salem. In semifinale Melzer ha battuto l'americano Sam Querrey per 6-2, 4-6, 6-3, mentre Monfils si è imposto sull'ucraino Alexandr Dolgopolov 7-6, 6-3. A Salem era subito uscito l'unico azzurro in gara Andreas Seppi, eliminato nel secondo turno dall'americano Steve Johnson.