Us Open: Schiavone al 1° turno contro Serena Williams

Sorride a metà il folto equipaggio azzurro presente in tabellone agli Us Open . Il sorteggio ha riservato un compito proibitivo a Filippo Volandri (contro Isner), Paolo Lorenzi (con Berdych) e Francesca Schiavone (con la n.1 Serena Williams ). Più facile per Fognini , che sfiderà l'israeliano Ram, e Seppi , che attende il belga Malisse. La Errani esordisce con la giapponese Morita e può incrociare la Pennetta al 2°turno. La Babos per la Vinci .

Karin Knapp al primo turno trova una qualificata, per la Pennetta ostacolo Usa: si tratta della wild card Gibbs, classe '93. Nel tabellone femminile possibile incrocio ai quarti fra le sorelle Williams, anche se Venus ha già la Flipkens all'esordio. Affascinante il quarto di finale maschile (come a Wimbledon nelle previsioni, come a Cincinnati nella realtà) fra Nadal e Federer. Il maiorchino al primo turno deve fare attenzione all'idolo di casa Ryan Harrison, per l'elvetico ostacolo Zemlja. Djokovic pesca subito Berankis, Murray dovrà alzare l'asticella per aver ragione del francese Llodra. Non si ripeterà la finale dello scorso anno fra Nole e lo scozzese.