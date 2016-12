Tennis, Sara Errani subito ko a New Haven

Dopo Roberta Vinci, anche Sara Errani dice addio al torneo Wta di New Haven. L'azzurra, che era la prima testa di serie nel Connecticut e che aveva usufruito di un bye al primo turno, incappa in una giornata storta e si fa battere in due set dalla russa Ekaterina Makarova 7-5 6-1. Per la miglior giocatrice italiana, un match sempre in salita che l'ha vista sempre inseguire. Fuori anche Karin Knapp ko in due set 6-1, 7-5 da Caroline Wozniacki.