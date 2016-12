Tennis, Winston Salem: Seppi eliminato da Johnson

Andreas Seppi viene eliminato al secondo turno del torneo Atp Winston Salem Open (montepremi 575.250 dollari, cemento), in corso nella Carolina del Nord (Stati Uniti). L’altoatesino, numero 23 al mondo, cede in tre set all'americano Steve Johnson , proveniente dalle qualificazioni, per 6-7, 6-4, 7-5 . L'italiano, dopo aver vinto a fatica il primo set, si arrende al numero 121 del ranking dopo due ore e dieci minuti di gioco.

Nonostante le 98 posizioni che distanziano i due tennisti nella classifica mondiale la differenza in campo non si nota. Nessun timore referenziale per il 23enne Johnson che parte subito forte, con una buona percentuale di prime di servizio. Seppi spunta il primo set solo grazie al tiebreak, ma poi il pallino del gioco lo prende l'avversario che vince facile il secondo (6-4) e costringe all'inseguimento l'azzurro anche nel terzo. Chiude con 15 aces totali, per Seppi è tempo di ritrovare in fretta la forma, visto che lunedì prossimo prende il via il quarto ed ultimo Slam della stagione, l'US Open, sul cemento di Flushing Meadows a New York.