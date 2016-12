Us Open: Maria Sharapova diventa Sugarpova

Vincere un torneo del Grande Slam ormai non basta più a Maria Sharapova che, in vista degli US Open, sta cercando di piazzare un altro grande colpo: vincerlo con un altro nome. L'idea della bella russa è infatti di cambiare il proprio nome per la durata del torneo, facendosi chiamare Sugarpova, come la sua linea di caramelle. Impedimenti legali in Florida non ce ne sono - fa sapere il Times - e la domanda di rito è già partita.